Круговой: победа ЦСКА над «Спартаком» — задаток на борьбу за чемпионство
Защитник московского ЦСКА Данил Круговой после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2) высказался о нынешнем турнирном положении красно-синих: армейцы с 24 очками возглавляют турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Лидерство ЦСКА заслуженно, но мы не делаем на этом акцент. Нужно в каждом матче играть, как сегодня в первом тайме. Думаю, сегодняшняя победа — задаток на борьбу за чемпионство», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
В следующем туре Российской Премьер-Лиги красно-синие 18 октября сыграют в гостях с «Локомотивом».
