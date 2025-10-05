Круговой: победа ЦСКА над «Спартаком» — задаток на борьбу за чемпионство

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2) высказался о нынешнем турнирном положении красно-синих: армейцы с 24 очками возглавляют турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата России.

«Лидерство ЦСКА заслуженно, но мы не делаем на этом акцент. Нужно в каждом матче играть, как сегодня в первом тайме. Думаю, сегодняшняя победа — задаток на борьбу за чемпионство», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги красно-синие 18 октября сыграют в гостях с «Локомотивом».