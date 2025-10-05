Матвей Кисляк пожелал Игорю Акинфееву скорейшего выздоровления

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о замене голкипера Игоря Акинфеева в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2). Вместо Акинфеева на поле вышел Владислав Тороп на 62-й минуте.

«Желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, несерьёзная травма. Я знаю Торопа. Он тоже великолепный вратарь, у него большое будущее», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.