Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кисляк: ЦСКА сделает всё возможное, чтобы после паузы на сборные выйти в лучшей форме

Кисляк: ЦСКА сделает всё возможное, чтобы после паузы на сборные выйти в лучшей форме
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2) высказался о предстоящем перерыве в чемпионате России на игры сборных.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«За каждого соперника дают три очка. Если бы за принципиального давали шесть, было бы хорошо. Нет никакой обиды, что впереди пауза. Сборная — тоже важная точка. Чуть перезагрузимся.

После игры сборных, может, какие-то отвлекающие факторы остаются. Где-то сказывается усталость. Могу сказать от себя, что мы сделаем всё возможное, чтобы выйти после паузы на игры сборных в ещё более лучшей форме. Нет никакого страха. Нет никакого страха из-за возможного спада команды осенью. Мы настроены только на победу в каждом матче, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
ЦСКА победил «Спартак» в матче РПЛ с пятью голами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android