Кисляк: ЦСКА сделает всё возможное, чтобы после паузы на сборные выйти в лучшей форме

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2) высказался о предстоящем перерыве в чемпионате России на игры сборных.

«За каждого соперника дают три очка. Если бы за принципиального давали шесть, было бы хорошо. Нет никакой обиды, что впереди пауза. Сборная — тоже важная точка. Чуть перезагрузимся.

После игры сборных, может, какие-то отвлекающие факторы остаются. Где-то сказывается усталость. Могу сказать от себя, что мы сделаем всё возможное, чтобы выйти после паузы на игры сборных в ещё более лучшей форме. Нет никакого страха. Нет никакого страха из-за возможного спада команды осенью. Мы настроены только на победу в каждом матче, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.