Кисляк сочувствовал Акинфееву, Обляков прыгал после гола. Лучшие кадры победы ЦСКА в дерби

5 октября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» состоялся матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские команды ЦСКА и «Спартак». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Победу со счётом 3:2 одержали красно-синие.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

За первые 17 минут матча игроки ЦСКА забили три мяча. На пятой минуте отличился вингер Кирилл Глебов. На 11-й минуте полузащитник красно-синих Иван Обляков реализовал пенальти. На 18-й минуте Данил Круговой забил третий мяч ЦСКА. На 21-й минуте полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш отыграл один мяч.

На 57-й минуте Ливай Гарсия сократил отставание красно-белых до минимума. Пытаясь отразить мяч, травму получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Армейцы произвели замену вратаря — на поле вышел Владислав Тороп.

После 11-го тура ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками — на пятой строчке.