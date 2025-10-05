Матвей Кисляк ответил, будет ли ЦСКА отмечать победу над «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о победе в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Армейцы выиграли со счётом 3:2.

«Победу над «Спартаком» отмечать не будем. Сейчас поеду в сборную России. Отдельно надо праздновать в мае. Если, дай бог, будет возможность. Сейчас нечего пока что отдельно праздновать», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.