Кисляк высказался о признании самым разносторонним полузащитником до 21 года

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (3:2) отреагировал на признание самым разносторонним полузащитником, не достигшим 21-летия, по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

«Всегда приятно получать похвалу. Я уже видел признание разных международных организаций. Это, безусловно, приятно, но это субъективные мнения. По мнению каких-то изданий… Не стоит на этом зацикливаться. Хочется сейчас играть и побеждать. А индивидуальные моменты оставить на втором плане», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.