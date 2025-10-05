«Спартак» разгромно победил «Звезду-2005» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 23-го тура женской Winline Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и пермская «Звезда-2005». Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Наиля Хасанова из Нижнего Новгорода. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

Счёт в матче открыла полузащитница хозяев поля Тияна Филипович на 30-й минуте. В конце первого тайма на 44-й минуте футболистка пермской команды Ксения Шахова восстановила равенство на табло. На 66-й минуте хавбек красно-белых Лара Ивануша вывела свою команду вперёд. Кристина Петкус увеличила преимущество в счёте на 86-й минуте. На 90-й минуте Тияна Филипович сделала дубль и установила окончательный счёт – 4:1.

После 21 матча Суперлиги красно-белые набрали 57 очков и занимают первое место. «Звезда-2005» заработала 16 очков и располагается на 11-й строчке.