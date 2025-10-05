Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЖФК Спартак — ЖФК Звезда-2005, результат матча 5 октября 2025, счет 4:1, 23-й тур Суперлиги 2025/2026

«Спартак» разгромно победил «Звезду-2005» в матче женской Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 23-го тура женской Winline Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и пермская «Звезда-2005». Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступила Наиля Хасанова из Нижнего Новгорода. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

Россия — Суперлига (ж) . 23-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
4 : 1
Звезда-2005 (ж)
Пермь
1:0 Филипович – 30'     1:1 Шахова – 44'     2:1 Ивануша – 66'     3:1 Петкус – 86'     4:1 Филипович – 90'    

Счёт в матче открыла полузащитница хозяев поля Тияна Филипович на 30-й минуте. В конце первого тайма на 44-й минуте футболистка пермской команды Ксения Шахова восстановила равенство на табло. На 66-й минуте хавбек красно-белых Лара Ивануша вывела свою команду вперёд. Кристина Петкус увеличила преимущество в счёте на 86-й минуте. На 90-й минуте Тияна Филипович сделала дубль и установила окончательный счёт – 4:1.

После 21 матча Суперлиги красно-белые набрали 57 очков и занимают первое место. «Звезда-2005» заработала 16 очков и располагается на 11-й строчке.

Календарь женской Суперлиги-2025
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025
Материалы по теме
«Спартак» минимально обыграл «Ростов» в матче женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android