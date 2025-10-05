Скидки
Главная Футбол Новости

Непомнящий: дерби ЦСКА — «Спартак» удалось. В первом тайме армейцы были на голову сильнее

Непомнящий: дерби ЦСКА — «Спартак» удалось. В первом тайме армейцы были на голову сильнее
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА переиграл «Спартак» со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Дерби удалось. В первом тайме игра даже превосходила наши ожидания. ЦСКА победил по делу. Да, залетало всё что можно, как вчера в матче «Динамо» — «Локо». Армейцы были почти на голову сильнее «Спартака». А потом всё перевернулось, но они не смогли полностью превратить это преимущество в голы. Мне не за что ругать ЦСКА, потому что играли на удержание. А игроки «Спартака» не выступают на высшем уровне по своему потенциалу.

Могло показаться, что игроки ЦСКА подсели физически, но это не так. Это вопрос психологии. Слишком напрягает давление — надо не пропустить, не проиграть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

