Непомнящий: дерби ЦСКА — «Спартак» удалось. В первом тайме армейцы были на голову сильнее

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА переиграл «Спартак» со счётом 3:2.
«Дерби удалось. В первом тайме игра даже превосходила наши ожидания. ЦСКА победил по делу. Да, залетало всё что можно, как вчера в матче «Динамо» — «Локо». Армейцы были почти на голову сильнее «Спартака». А потом всё перевернулось, но они не смогли полностью превратить это преимущество в голы. Мне не за что ругать ЦСКА, потому что играли на удержание. А игроки «Спартака» не выступают на высшем уровне по своему потенциалу.
Могло показаться, что игроки ЦСКА подсели физически, но это не так. Это вопрос психологии. Слишком напрягает давление — надо не пропустить, не проиграть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 5 октября 2025
-
20:59
-
20:58
-
20:56
-
20:49
-
20:40
-
20:35
-
20:32
-
20:31
-
20:23
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:06
-
20:05
-
20:05
-
20:04
-
20:04
-
20:03
-
20:02
-
19:55
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:46
-
19:44
-
19:43
-
19:40
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:34
-
19:33
-
19:31
-
19:27
-
19:25