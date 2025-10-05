Непомнящий: дерби ЦСКА — «Спартак» удалось. В первом тайме армейцы были на голову сильнее

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА переиграл «Спартак» со счётом 3:2.

«Дерби удалось. В первом тайме игра даже превосходила наши ожидания. ЦСКА победил по делу. Да, залетало всё что можно, как вчера в матче «Динамо» — «Локо». Армейцы были почти на голову сильнее «Спартака». А потом всё перевернулось, но они не смогли полностью превратить это преимущество в голы. Мне не за что ругать ЦСКА, потому что играли на удержание. А игроки «Спартака» не выступают на высшем уровне по своему потенциалу.

Могло показаться, что игроки ЦСКА подсели физически, но это не так. Это вопрос психологии. Слишком напрягает давление — надо не пропустить, не проиграть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.