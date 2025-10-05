Валерий Непомнящий оценил игру Торопа в матче со «Спартаком» после травмы Акинфеева

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о выходе на замену голкипера московского ЦСКА Владислава Торопа в матче 11-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (3:2) после повреждения Игоря Акинфеева.

«На Торопа была большая нагрузка, такой пресс. Войти такую игру очень сложно, но парено сделал своё дело, сыграл. Не скажу, что он что-то тащил, но не ошибся, кроме выхода и задержался с передачей», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 18 очков за 11 матчей. ЦСКА находится на первой строчке, заработав 24 очка.