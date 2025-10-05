Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев высказался о своей травме, полученной в игре ЦСКА со «Спартаком»

Акинфеев высказался о своей травме, полученной в игре ЦСКА со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о победе своей команды в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы обыграли «Спартак» со счётом 3:2. Акинфеев получил повреждение в этой игре, на 62-й минуте его заменил Владислав Тороп.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Друзья, всех с победой! Думаю, что это был интересный, хороший матч. Конечно же, могли решить исход и пораньше, но дерби — это всегда дерби, поэтому 3:2 — это тоже победа, три очка, поэтому всех поздравляю! Спасибо огромное за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я думаю, что всё хорошо, Эдуард Николаевич Безуглов (главный врач ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») меня уже проверил — есть маленькая, небольшая травма, но всё хорошо — идём дальше. С победой!» — сказал Акинфеев в видео в телеграм-канале.

Материалы по теме
В ЦСКА высказались о травме Акинфеева в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android