Акинфеев высказался о своей травме, полученной в игре ЦСКА со «Спартаком»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о победе своей команды в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы обыграли «Спартак» со счётом 3:2. Акинфеев получил повреждение в этой игре, на 62-й минуте его заменил Владислав Тороп.

«Друзья, всех с победой! Думаю, что это был интересный, хороший матч. Конечно же, могли решить исход и пораньше, но дерби — это всегда дерби, поэтому 3:2 — это тоже победа, три очка, поэтому всех поздравляю! Спасибо огромное за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я думаю, что всё хорошо, Эдуард Николаевич Безуглов (главный врач ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») меня уже проверил — есть маленькая, небольшая травма, но всё хорошо — идём дальше. С победой!» — сказал Акинфеев в видео в телеграм-канале.