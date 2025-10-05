Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 5 октября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 5 октября, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 5 октября, состоялись четыре матча в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 5 октября:

«Оренбург» — «Ростов» — 0:1;
«Сочи» — «Пари Нижний Новгород» — 2:1;
ЦСКА — «Спартак» — 3:2;
«Балтика» — «Динамо» Махачкала — 2:0.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА. В активе армейцев 24 набранных очка в 11 встречах. Второе место занимает «Локомотив», набрав 23 очка. С такими же количеством очков действующий чемпион страны «Краснодар» располагается на третьей строчке, поскольку уступает красно-зелёным по дополнительным показателям.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android