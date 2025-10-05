Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 5 октября, календарь, таблица

В воскресенье, 5 октября, состоялись четыре матча в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей чемпионата России 5 октября:
«Оренбург» — «Ростов» — 0:1;
«Сочи» — «Пари Нижний Новгород» — 2:1;
ЦСКА — «Спартак» — 3:2;
«Балтика» — «Динамо» Махачкала — 2:0.
По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА. В активе армейцев 24 набранных очка в 11 встречах. Второе место занимает «Локомотив», набрав 23 очка. С такими же количеством очков действующий чемпион страны «Краснодар» располагается на третьей строчке, поскольку уступает красно-зелёным по дополнительным показателям.