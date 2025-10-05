Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 5 октября, календарь, таблица

В воскресенье, 5 октября, состоялись четыре матча в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 5 октября:

«Оренбург» — «Ростов» — 0:1;

«Сочи» — «Пари Нижний Новгород» — 2:1;

ЦСКА — «Спартак» — 3:2;

«Балтика» — «Динамо» Махачкала — 2:0.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА. В активе армейцев 24 набранных очка в 11 встречах. Второе место занимает «Локомотив», набрав 23 очка. С такими же количеством очков действующий чемпион страны «Краснодар» располагается на третьей строчке, поскольку уступает красно-зелёным по дополнительным показателям.