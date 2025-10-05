Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Монако — Ницца, результат матча 5 октября 2025, счет 2:2, Лига 1 2025-2026

«Монако» поделил очки с «Ниццей», отыгравшись с 0:2 в матче Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако (Монако). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Итоговый результат — 2:2.

Франция — Лига 1 . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 2
Ницца
Ницца
0:1 Диоп – 29'     0:2 Диоп – 42'     1:2 Фати – 45+5'     2:2 Фати – 56'    
Удаления: нет / Абди – 34'

В первом тайме в составе «Ниццы» дубль оформил Софьян Диоп (один из голов — с пенальти). Во второй половине игры два мяча за «Монако» забил Ансу Фати (оба — с пенальти). «Ницца» играла в меньшинстве с 34-й минуты после удаления защитника Али Абди. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру из-за травмы.

«Ницца» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2025/2026. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Монако» находится на пятой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Марсель», у которого 15 очков.

