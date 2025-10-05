Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 11-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 5 октября, завершился 11-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Суббота, 4 октября:

«Акрон» – «Зенит» – 1:1;

«Рубин» – «Крылья Советов» – 2:0;

«Краснодар» – «Ахмат» – 2:0;

«Динамо» Москва – «Локомотив» – 3:5.

Воскресенье, 5 октября:

«Оренбург» – «Ростов» – 0:1;

«Сочи» – «Пари Нижний Новгород» – 2:1;

ЦСКА – «Спартак» – 3:2;

«Балтика» – «Динамо» Махачкала – 2:0.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА. В активе армейцев 24 набранных очка в 11 встречах. Второе место занимает «Локомотив», набрав 23 очка. С такими же количеством очков действующий чемпион страны «Краснодар» располагается на третьей строчке, поскольку уступает красно-зелёным по дополнительным показателям.