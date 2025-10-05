Скидки
Наполи — Дженоа, результат матча 5 октября 2025, счет 2:1, 6-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» обыграл «Дженоа» благодаря голу Хойлунда в 6-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Федерико Ла Пенна. Победу одержала команда хозяев поля со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Эхатор – 34'     1:1 Ангисса – 57'     2:1 Хойлунд – 75'    

Первый гол в матче забил нападающий гостей Джефф Эхатор на 34-й минуте. Полузащитник «Наполи» Франк Ангисса сравнял счёт на 57-й минуте. На 75-й минуте форвард Расмус Хойлунд вывел вперёд действующего чемпиона Италии.

«Наполи» набрал 15-е очко в сезоне. Команда из Неаполя возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе «Дженоа» два очка. Команда из Генуи занимает 19-е место в турнирной таблице.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
