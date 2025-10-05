«Наполи» обыграл «Дженоа» благодаря голу Хойлунда в 6-м туре Серии А

Завершился матч 6-го тура Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Федерико Ла Пенна. Победу одержала команда хозяев поля со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий гостей Джефф Эхатор на 34-й минуте. Полузащитник «Наполи» Франк Ангисса сравнял счёт на 57-й минуте. На 75-й минуте форвард Расмус Хойлунд вывел вперёд действующего чемпиона Италии.

«Наполи» набрал 15-е очко в сезоне. Команда из Неаполя возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе «Дженоа» два очка. Команда из Генуи занимает 19-е место в турнирной таблице.