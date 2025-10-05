Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: рад за первое место ЦСКА, но и «Спартак» почти перевернул игру с 0:3

Александр Мостовой: рад за первое место ЦСКА, но и «Спартак» почти перевернул игру с 0:3
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА переиграл «Спартак» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Перед дерби я ставил на два варианта — либо повторится что-то похожее на «Динамо» — «Локомотив», либо будет сушняк. К счастью, повторилось. Не знаю, в чём была проблема «Спартака» в первом тайме. Кто-то не добежал, кто-то не подсказал. ЦСКА этим и воспользовался. Хорошо, что «Спартак» забил мяч, весь второй тайм они давили. У меня всё время было впечатление, что «Спартак» сейчас сравняет, это было бы здорово. Но не получилось, надо отдать должное армейцам, они молодцы. Здорово, что такие игры есть. Пенальти спорный был, другой бы судья, может, не дал бы его. Но о судьях говорить бесполезно.

Рад за ЦСКА, что они вышли на первое место. А «Спартаку» надо отдать должное, что при 0:3 почти перевернули игру. За Игоря Акинфеева волнительно. У Торопа, конечно, были нервишки. Он вышел в таком моменте, когда «Спартак» начал давить. Было пару моментов, когда он сыграл неудачно. Но надо похвалить ЦСКА, что выдержали ту фору, которую дал «Спартак», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
ЦСКА победил «Спартак» в матче РПЛ с пятью голами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android