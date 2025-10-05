«Похоже на какой-то цирк». Эдуард Сперцян отреагировал на обвинения в расизме

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал ситуацию с обвинениями в расизме после стычки с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура чемпионата России. «Краснодар» выиграл со счётом 2:0.

«Хочу прокомментировать вчерашнюю ситуацию, которая уже вышла за рамки. Я считаю неприемлемым недоказанное обвинение в мой адрес, готов доказать свою правоту любыми способами. Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф — нет проблем. Я уверен в себе, уверен в своих словах, я знаю, что этого не говорил. Я вырос на Кавказе, я знаю все понятия, меня воспитали правильно мои родители. И никогда я такого себе лично не позволю. Очень много друзей, знакомых по всему миру, с кем я общаюсь, с кем я на связи. И то, что сейчас происходит, это даже, если честно, чуть-чуть смешно. Это похоже на какой-то цирк.

Вот, я просто решил с вами этим поделиться, потому что-то очень много за это сейчас пишут. Знайте, что я уверен в своих словах, я за свои слова отвечаю и готов на всё», — сказал Сперцян в видео в телеграм-канале.