ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Похоже на какой-то цирк». Эдуард Сперцян отреагировал на обвинения в расизме

«Похоже на какой-то цирк». Эдуард Сперцян отреагировал на обвинения в расизме
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал ситуацию с обвинениями в расизме после стычки с защитником грозненского «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура чемпионата России. «Краснодар» выиграл со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Хочу прокомментировать вчерашнюю ситуацию, которая уже вышла за рамки. Я считаю неприемлемым недоказанное обвинение в мой адрес, готов доказать свою правоту любыми способами. Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф — нет проблем. Я уверен в себе, уверен в своих словах, я знаю, что этого не говорил. Я вырос на Кавказе, я знаю все понятия, меня воспитали правильно мои родители. И никогда я такого себе лично не позволю. Очень много друзей, знакомых по всему миру, с кем я общаюсь, с кем я на связи. И то, что сейчас происходит, это даже, если честно, чуть-чуть смешно. Это похоже на какой-то цирк.

Вот, я просто решил с вами этим поделиться, потому что-то очень много за это сейчас пишут. Знайте, что я уверен в своих словах, я за свои слова отвечаю и готов на всё», — сказал Сперцян в видео в телеграм-канале.

