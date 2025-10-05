«Ювентус» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Серии А

Сегодня, 5 октября, состоится матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Команды сыграют на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслужит Марко Гуида. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Гатти, Келли, Камбьязо, Ругани, Локателли, Маккенни, Консейсау, Йылдыз, Дэвид.

«Милан»: Меньян, Габбиа, Бартезаги, Томори, Павлович, Фофана, Модрич, Рабьо, Салемакерс, Хименес, Пулишич.

«Милан» с 12 очками в пяти матчах занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» набрал 11 очков в пяти стартовых турах и располагается на пятой строчке.