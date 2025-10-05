Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян: «Спартак» мог забивать и третий, если бы не Акинфеев

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал победу армейцев в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги со столичным «Спартаком» (3:2).

«Это не первый случай, когда ЦСКА делает себе комфортное преимущество и доезжает на нём. Никаких сюрпризов не было. Забили, а дальше надо смотреть на психологию, плюс соперник прибавил. Логично, что, поведя крупно, начинаешь действовать иначе. Да и неудивительно, что «Спартак» с их линией атаки забил два. Мог и третий, если бы не Игорь Акинфеев.

Глебов сыграл отлично. Очень рад, что воспитанники так хорошо себя проявляют. Прекрасная работа клуба, надо похвалить. Даня Круговой — игрок матча. Он тоже молодец и большой профессионал, демонстрирует уровень игрока сборной России», — сказал Мовсесьян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, голкипер красно-синих Игорь Акинфеев по ходу матча получил повреждение, из-за чего был вынужден покинуть поле на 62-й минуте встречи.