«Мы сами загнали себя в эту ситуацию». Парфёнов — о турнирном положении «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Дмитрий Парфёнов после матча 13-го тура Лиги Pari с «Черноморцем» (1:4) высказался о нынешнем турнирном положении своей команды. Автозаводцы находятся на 17-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

— У «Торпедо» сильный состав и высококлассные игроки, но от матча к матчу не видно стабильности и командного взаимодействия. С чем это связано?

— Исправить это можно только работой. Мы сами загнали себя в эту ситуацию — и только мы можем из неё выйти. У нас много новых игроков, но до прихода в «Торпедо» некоторые из них не имели достаточной игровой практики — те же Каштанов, Ломакин, Шитов. Сейчас сыгранность приходит через официальные матчи, ведь мы не на сборах. Поэтому где-то пока не хватает сыгранности и взаимопонимания.

Так или иначе, никто за нас ошибки не исправит. Мы сами виноваты. Путь один — терпение и тяжёлая работа. Великие тренеры всегда говорили, что, когда не идёт игра, нужно бегать правильно, выигрывать единоборства, цепляться. Из таких микроэпизодов и складывается результат. Сегодня уступили именно во вторых мячах, хотя знали, что «Черноморец» быстро атакует именно через эти ситуации. Тактически можно расставиться как угодно, но рисунок делают игроки на поле ровно от того, как располагается соперник. Если нет движения, подстраховки и желания выиграть стык — никакая схема не поможет. Нужно прибавлять в командных действиях. Очевидно, что за две недели нельзя сделать так, чтобы все наши прекрасные футболисты играли, «порхали» и у них всё получалось. Конечно, нам всем этого хочется.

Это тяжёлый, но полезный урок. Правильные выводы, конечно, будут. Разберём игру детально, поговорим с командой — без перехода на личности. Мы проиграли вместе, как команда, — приводит слова Парфёнова официальный сайт «Торпедо».