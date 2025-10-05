Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Сочи» Осинькин прокомментировал победу над «Пари НН» в 11-м туре РПЛ

Тренер «Сочи» Осинькин прокомментировал победу над «Пари НН» в 11-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда обыграла нижегородский «Пари НН» со счётом 2:1. Эта победа стала первой для «барсов» в нынешнем сезоне РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Ильин – 35'     1:1 Босельи – 48'     2:1 Сааведра – 55'    

— Мы прекрасно понимаем, что время работает на нас. Сейчас команда в другом состоянии, как в физическом, так и в эмоциональном. Уже какие‑то очки мы берём, и они очень важные для нас. Для ребят это глоток свежего воздуха. Теперь мы понимаем, что благодаря работе, которую мы проводим, мы развиваемся и двигаемся вперёд. Я в это верю и ребята тоже.

— Можно говорить что Владимир Ильин стал настоящим джокером?
— Да. Не только хороший гол забил, но и провёл хороший матч.

— Можно ли сказать, что преодолена психологическая сложность и появилась лёгкость в игре?
— Мы эту лёгкость ещё не чувствуем, нам ещё сложно. Мы ещё не цельная команда. Но в этом матче мы смогли каким‑то образом разрушить игру соперника. Матч был объективно равным, он мог по‑всякому закончиться, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» и «Сочи» занимают два последних места в РПЛ после 11 матчей и располагаются в зоне прямого вылета. Нижегородцы с шестью очками находятся на 15-й строчке. Подопечные Игоря Осинькина, одержав первую победу в сезоне, довели число очков до пяти, но остались на последнем месте.

