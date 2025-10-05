Скидки
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Созин: ЦСКА выиграл по счёту, но «Спартак» не уступил по игре
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-лиги, в котором ЦСКА обыграл «Спартаком» со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Иногда слышны слова, что фигурное катание или хоккей – спорт в России номер один. А потом случается дерби между ЦСКА и «Спартаком». И ты понимаешь: несмотря на все огромные заслуги спортсменов в хоккее, фигурном катании или где-то ещё, спорт номер один у нас – именно футбол. Говорю это с огромным уважением ко всем спортсменам. Да, была «Красная машина», были золотые медали Олимпиад. А в футболе у нас есть матчи «Спартака» и ЦСКА. И за такие матчи мы его и любим, за такие матчи его и любят миллионы.

Всё было на огромных эмоциях. От ножа, на нервах – и так до самого конца. Пять голов, а могло быть больше. Тут даже не хочется разбирать какую-то тактику: жаль просто, что «Спартак» не вышел из раздевалки в первые 10 минут. Он был сильнее, создал больше моментов, но ЦСКА выстоял. Это тоже надо уметь. Пускай ЦСКА выиграл по счёту, но «Спартак» не уступил по игре.

Но главное тут – не это. Главный эксперт в футболе – это зритель. Не комментаторы и бывшие тренеры. Потому что зрителя ты никогда не обманешь. И эмоции стадиона сегодня – и болельщиков «Спартака», и ЦСКА – были восхитительными. За этим зрелищем следили до самого конца. А зрелище было европейского уровня. Да, с ошибками, но соперники вынуждали друг друга ошибаться – это тоже их заслуга. И подарили всем праздник», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

