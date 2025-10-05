Скидки
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Созин: Карпина слишком критикуют. «Динамо» ещё наберёт, если руководству хватит терпения

Созин: Карпина слишком критикуют. «Динамо» ещё наберёт, если руководству хватит терпения
Футбольный эксперт Андрей Созин после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» победил московское «Динамо» со счётом 5:3, высказался о работе главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Два дерби Москвы в туре, конечно, заслуживают того, чтобы провести между ними параллель. Эмоции болельщикам подарили невероятные, за такое футбол и любят. Единственное: пять пропущенных «Динамо» – это, конечно, многовато. Но Карпина критикуют слишком много. Я уверен – они ещё доберут. Главное, чтобы новому руководству клуба хватило терпения. В атаке играли здорово, а состав для РПЛ – очень хороший. Конечно, когда у тебя футболист убегает один на один с центра поля – есть вопросы к защите. Но и это объяснимо – все пошли отыгрываться. Думаю, мы ещё увидим хорошие результаты от «Динамо», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

