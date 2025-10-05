Созин: Карпина слишком критикуют. «Динамо» ещё наберёт, если руководству хватит терпения

Футбольный эксперт Андрей Созин после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» победил московское «Динамо» со счётом 5:3, высказался о работе главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.
«Два дерби Москвы в туре, конечно, заслуживают того, чтобы провести между ними параллель. Эмоции болельщикам подарили невероятные, за такое футбол и любят. Единственное: пять пропущенных «Динамо» – это, конечно, многовато. Но Карпина критикуют слишком много. Я уверен – они ещё доберут. Главное, чтобы новому руководству клуба хватило терпения. В атаке играли здорово, а состав для РПЛ – очень хороший. Конечно, когда у тебя футболист убегает один на один с центра поля – есть вопросы к защите. Но и это объяснимо – все пошли отыгрываться. Думаю, мы ещё увидим хорошие результаты от «Динамо», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
