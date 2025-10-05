Скидки
Главная Футбол Новости

Чемпионат Англии по футболу 2025/2026: результаты матчей 7-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Англии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 октября, завершился 7-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 7-го тура английской Премьер-лиги:

Пятница, 3 октября

«Борнмут» — «Фулхэм» — 3:1.

Суббота, 4 октября

«Лидс Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:2;
«Манчестер Юнайтед» — «Сандерленд» — 2:0;
«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:0;
«Челси» — «Ливерпуль» — 2:1.

Воскресенье, 5 октября

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 2:0;
«Астон Вилла» — «Бёрнли» — 2:1;
«Эвертон» — «Кристал Пэлас» — 2:1;
«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:1;
«Брентфорд» — «Манчестер Сити» — 0:1.

По итогам 7-го тура лидером АПЛ с 16 очками является «Арсенал». На втором месте с 15 очками располагается «Ливерпуль», в топ-4 также вошли «Тоттенхэм Хотспур» и «Борнмут» — у обеих команд по 14 очков. В нижней части таблицы находятся «Бёрнли», «Вест Хэм Юнайтед» (по 4) и «Вулверхэмптон» (2).

