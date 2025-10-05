Скидки
«Ювентус» — «Милан»: команды не открыли счёт в первом тайме

«Ювентус» — «Милан»: команды не открыли счёт в первом тайме
Комментарии

В эти минуты проходит матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Ювентус» и «Милан». Команды играют на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Марко Гуида. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Милан
Милан

«Милан» с 12 очками в пяти матчах занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» набрал 11 очков в пяти стартовых турах и располагается на пятой строчке. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии, набрав 15 очков в шести матчах.

В прошлом туре красно-чёрные обыграли «Наполи» со счётом 2:1, а «зебры» сыграли вничью с «Аталантой».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
