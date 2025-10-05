«Арис» в меньшинстве сыграл вничью с «Омонией» в матче чемпионата Кипра
Завершился матч 6-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Омония» и «Арис». Команды играли на стадионе «Нео ГСП» в Никосии (Кипр). Итоговый результат — 0:0.
Кипр — Первый дивизион . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Омония
Никосия
Окончен
0 : 0
Арис
Лимасол
Удаления: нет / Буран – 23'
Командам не удалось отличиться. На 23-й минуте был удалён полузащитник гостей Ясин Буран. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин не принимал участия в игре из-за травмы.
«Арис» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2025/2026. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Омония» находится на третьей строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Кипра возглавляет «Пафос», у которого 15 очков.
