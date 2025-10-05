Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Омиония — Арис, результат матча 5 октября 2025, счет 0:0, чемпионат Кипра 2025/2026

«Арис» в меньшинстве сыграл вничью с «Омонией» в матче чемпионата Кипра
Комментарии

Завершился матч 6-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Омония» и «Арис». Команды играли на стадионе «Нео ГСП» в Никосии (Кипр). Итоговый результат — 0:0.

Кипр — Первый дивизион . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Омония
Никосия
Окончен
0 : 0
Арис
Лимасол
Удаления: нет / Буран – 23'

Командам не удалось отличиться. На 23-й минуте был удалён полузащитник гостей Ясин Буран. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин не принимал участия в игре из-за травмы.

«Арис» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2025/2026. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Омония» находится на третьей строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Кипра возглавляет «Пафос», у которого 15 очков.

Календарь матчей чемпионата Кипра
Турнирная таблица чемпионата Кипра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android