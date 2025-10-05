Флик высказался после разгромного поражения «Барселоны» в матче с «Севильей»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура испанской Примеры с «Севильей». Сине-гранатовые были разгромлены со счётом 1:4.

«Мы должны принять это поражение и взглянуть на него с позитивной стороны. В первом тайме мы допустили много ошибок, но во втором смогли отреагировать. Перерыв на матчи сборных в октябре пойдёт нам на пользу. Когда игроки вернутся из сборных, мы будем усердно работать, чтобы помочь им восстановить свою лучшую форму.

Мы играем за невероятный клуб и за болельщиков, которые расстроены этим поражением. Но мы должны принять это и двигаться вперёд. Первый тайм был неудачным — они играли очень агрессивно один в один, и мы не смогли найти решение. Второй тайм был лучше, но «Севилья» забила больше голов… После этого поражения важно держаться вместе. Мы хорошая команда, и, когда вернёмся после перерыва на матчи сборных, мы будем бороться за каждый титул», – приводит слова Флика официальный сайт «Барселоны».

«Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 13 очков за восемь матчей. «Барселона» находится на второй строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 21 очко.