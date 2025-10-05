«Пенальти в наши ворота был абсолютно «левым». Биджиев — о судействе в матче с «Балтикой»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев раскритиковал судейство в матче команды с «Балтикой» (0:2) в рамках 11-го тура Мир РПЛ. На 40‑й минуте матча была зафиксирована игра рукой у защитника динамовцев Мохамеда Аззи в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Алексей Сухой после видеопросмотра повтора эпизода назначил пенальти, который реализовал Брайан Хиль.

— «Динамо» остаётся домашней командой?

— Если будут такие пенальти ставить, как сегодня, то, конечно, будет домашняя команда. Уже в который раз мы от этого страдаем. Пенальти, на мой взгляд, был абсолютно «левым». Человек бьёт головой и попадает в руку, стоит в полуметре. Он бьёт не в ворота, не в партнёра, бьёт себе в землю. Как можно такие пенальти ставить? Уже надоело. Я считаю, что такие пенальти ставить нельзя. И это был ключевой момент в игре, потому что фактически игра была равная. Понятно, что в конце там допустили ошибку, когда мы уже сняли всех, чтобы отыграться. А другого ничего и не было, мы понимали, что не дадим им ничего создать, — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».