Чемпионат Германии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 5 октября, завершился 6-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 6-го тура немецкой Бундеслиги:

Пятница, 3 октября

«Хоффенхайм» — «Кёльн» — 0:1.

Суббота, 4 октября

«Аугсбург» — «Вольфсбург» — 3:1;

«Вердер» — «Санкт-Паули» — 1:0;

«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг» — 1:1;

«Байер» — «Унион» — 2:0;

«Айнтрахт» — «Бавария» — 0:3.

Воскресенье, 5 октября

«Штутгарт» — «Хайденхайм» — 1:0;

«Гамбург» — «Майнц» — 4:0;

«Боруссия» М — «Фрайбург» — 0:0.

По итогам 6-го тура лидером чемпионата Германии с 18 очками является «Бавария», на втором месте находится дортмундская «Боруссия» с 14 очками, на третьей строчке с 13 очками располагается «РБ Лейпциг», топ-4 замыкает «Штутгарт» с 12 очками. В нижней части таблицы расположились «Майнц» (4), «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Хайденхайм» (по 3).