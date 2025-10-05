«Я никогда не чувствовал себя лучше». Холанд рассказал, кто помог достичь ему пика формы

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0), в котором норвежец забил победный гол, высказался о своей форме.

«Можно сказать, я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Я думаю, прежде всего дело в подготовке, в готовности к матчам. Ты можешь быть готов физически, но нужно быть готовым и морально.

И мне кажется, что с ребёнком мне стало лучше, потому что я отключаюсь больше, чем когда-либо. Я совсем не думаю о футболе, хотя в детстве иногда думаешь о том, о сём, немного волнуешься. Но когда я возвращаюсь домой, я больше расслабляюсь, поэтому мне стоит поблагодарить сына!

Это был тяжёлый матч, и он немного напомнил мне «Сток Сити» с Рори Делапом (полузащитник «Сток Сити», запомнившийся своими дальними вбросами аутов. — Прим. «Чемпионата») 15 лет назад. Было приятно победить, и это важно. Они мощные и делают вбрасывания из центра поля, так что, конечно, это непросто, но нужно быть готовыми к тому, что произойдёт, и хорошо проанализировать ситуацию, что мы и сделали. У нас отличная команда, которая отлично справляется со своей работой, так что вся похвала им», – приводит слова Холанда официальный сайт «горожан».

Форвард «Ман Сити» забил в девяти матчах за клуб и сборную подряд. Это самая длинная результативная серия в карьере норвежца.