ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Балтики» Талалаев: махачкалинское «Динамо» грызёт всех, кто вокруг
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды в матче с махачкалинским «Динамо» (2:0) в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Хиль – 41'     2:0 Оффор – 90+1'    

«Динамо» — не подарок, они это доказали. Первый тайм мне не очень понравился. В перерыве поговорили, сделали поправки, стал более созидательный футбол, уже моменты пошли, обострения, комбинации какие‑то. Хорошо, что забили второй. Считаю, что и третий должны были забивать. Но, наверное, не с этим «Динамо», потому что оно грызёт всех, кто вокруг, и переиграть их вчистую удаётся только командам, которые в футбол играют качественно. У нас минут 30 второго тайма был неплохой футбол», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 11 матчей чемпионата России калининградская команда набрала 20 очков и занимает пятое место. Махачкалинский клуб заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.

