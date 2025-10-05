Скидки
Эден Азар: я рад за Дембеле, он заслужил свой «Золотой мяч»

Аудио-версия:
Бывший футболист «Челси», «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о победе нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усмана Дембеле в голосовании за «Золотой мяч» — 2025. Второе место в рейтинге занял игрок «Барселоны» Ламин Ямаль.

«Я рад за Дембеле, он заслужил свой «Золотой мяч», но Ламин Ямаль, а именно то, что он делает в столь юном возрасте, поистине невероятно. Не знаю, кто успел достичь подобного до 18 лет, разве что Месси. Обычно эффективность приходит позже, с опытом. Но здесь, похоже, что этот 28-летний игрок, с 500 матчами за плечами, делает всё идеально», — приводит слова Азара So Foot.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

