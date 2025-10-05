«Ювентус» — «Милан»: Кристиан Пулишич не забил пенальти на 54-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Ювентус» и «Милан». Команды играют на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Марко Гуида. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий красно-чёрных Кристиан Пулишич промахнулся с пенальти на 54-й минуте.

«Милан» с 12 очками в пяти матчах занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» набрал 11 очков в пяти стартовых турах и располагается на пятой строчке. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии, набрав 15 очков в шести матчах.

В прошлом туре красно-чёрные обыграли «Наполи» со счётом 2:1, а «зебры» сыграли вничью с «Аталантой».