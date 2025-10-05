Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Италии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица

Чемпионат Италии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 5 октября, завершился 6-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 6-го тура Серии А:

Пятница, 3 октября:

«Верона» – «Сассуоло» – 0:1.

Суббота, 4 октября:

«Лацио» – «Торино» – 3:3;
«Парма» – «Лечче» – 0:1;
«Интер» – «Кремонезе» – 4:1;
«Аталанта» – «Комо» – 1:1;

Воскресенье, 5 октября:

«Удинезе» – «Кальяри» – 1:1;
«Болонья» – «Пиза» – 4:0;
«Фиорентина» – «Рома» – 1:2;
«Наполи» – «Дженоа» – 2:1;
«Ювентус» – «Милан» – 0:0.

Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 15 очков. На второй строчке располагается «Рома» (15), тройку лидеров замыкает «Милан» (13).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Наполи» обыграл «Дженоа» благодаря голу Хойлунда в 6-м туре Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android