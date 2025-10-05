Чемпионат Италии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 5 октября, завершился 6-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.
Результаты матчей 6-го тура Серии А:
Пятница, 3 октября:
«Верона» – «Сассуоло» – 0:1.
Суббота, 4 октября:
«Лацио» – «Торино» – 3:3;
«Парма» – «Лечче» – 0:1;
«Интер» – «Кремонезе» – 4:1;
«Аталанта» – «Комо» – 1:1;
Воскресенье, 5 октября:
«Удинезе» – «Кальяри» – 1:1;
«Болонья» – «Пиза» – 4:0;
«Фиорентина» – «Рома» – 1:2;
«Наполи» – «Дженоа» – 2:1;
«Ювентус» – «Милан» – 0:0.
Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 15 очков. На второй строчке располагается «Рома» (15), тройку лидеров замыкает «Милан» (13).