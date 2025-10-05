Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат Италии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 5 октября, завершился 6-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 6-го тура Серии А:

Пятница, 3 октября:

«Верона» – «Сассуоло» – 0:1.

Суббота, 4 октября:

«Лацио» – «Торино» – 3:3;

«Парма» – «Лечче» – 0:1;

«Интер» – «Кремонезе» – 4:1;

«Аталанта» – «Комо» – 1:1;

Воскресенье, 5 октября:

«Удинезе» – «Кальяри» – 1:1;

«Болонья» – «Пиза» – 4:0;

«Фиорентина» – «Рома» – 1:2;

«Наполи» – «Дженоа» – 2:1;

«Ювентус» – «Милан» – 0:0.

Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 15 очков. На второй строчке располагается «Рома» (15), тройку лидеров замыкает «Милан» (13).