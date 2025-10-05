Скидки
Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — Mirror

Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр может продолжить карьеру в Саудовской Аравии — Mirror
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр интересен клубам «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mirror.

Срок действия трудового договора игрока с его нынешней командой рассчитан до лета 2026 года, изначально он истекал прошлым летом, но стороны активировали опцию продления на сезон-2025/2026. Ожидается, что манкунианцы не станут продлевать сотрудничество с футболистом.

Магуайр выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. За этот период защитник принял участие в 253 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

