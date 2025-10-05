Скидки
21:45 Мск
«Этот год будет для нас самым сложным». Конте высказался после матча «Наполи» и «Дженоа»

«Этот год будет для нас самым сложным». Конте высказался после матча «Наполи» и «Дженоа»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал итоги матча 6-го тура Серии А с «Дженоа». Действующие чемпионы Италии победили со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Эхатор – 34'     1:1 Ангисса – 57'     2:1 Хойлунд – 75'    

«Мы идём по совершенно незнакомому пути. Как я уже говорил, этот год, на мой взгляд, будет для нас самым сложным. Почему? Потому что, учитывая, что нам предстоит играть в Лиге чемпионов, а в прошлом году мы не играли ни в одном матче, даже в кубковом, у нас нет состава, который был бы абсолютно готов к выполнению всех этих задач.

По сравнению, повторяю, с другими командами, которые уже хорошо отлажены и структурированы, имеют отлаженные механизмы и постоянно совершенствуются на протяжении многих лет, мы оказываемся в совершенно новой для нас ситуации, с группой игроков, у которых в прошлом году был очень, очень ограниченный состав. Когда вы подписываете девять игроков на следующий год, это всё равно означает, что требуется время и терпение. Кроме того, многие из них, повторяю, возможно, ещё не готовы; им ещё нужно раскачаться и войти в определённую динамику», – приводит слова Конте издание TuttoNapoli.

«Наполи» набрал 15-е очко в сезоне. Команда из Неаполя возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе «Дженоа» два очка. Команда из Генуи занимает 19-е место в турнирной таблице.

«Наполи» обыграл «Дженоа» благодаря голу Хойлунда в 6-м туре Серии А
