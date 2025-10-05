«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в матче 6-го тура Серии А

Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Милан». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Гуида. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Нападающий красно-чёрных Кристиан Пулишич имел шанс открыть счёт на 54-й минуте, но американец промахнулся с пенальти.

«Милан» с 13 очками в шести матчах занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» набрал 12 очков в пяти стартовых турах и располагается на четвёртой строчке. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии, набрав 15 очков в шести матчах.