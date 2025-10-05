Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ювентус — Милан, результат матча 5 октября 2025, счет 0:0, 6-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в матче 6-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Милан». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Гуида. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Милан
Милан

Нападающий красно-чёрных Кристиан Пулишич имел шанс открыть счёт на 54-й минуте, но американец промахнулся с пенальти.

«Милан» с 13 очками в шести матчах занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» набрал 12 очков в пяти стартовых турах и располагается на четвёртой строчке. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии, набрав 15 очков в шести матчах.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ювентус» — «Милан»: Кристиан Пулишич не забил пенальти на 54-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android