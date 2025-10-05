Скидки
Главная Футбол Новости

Гвардиола быстрее всех тренеров одержал 250 побед в АПЛ, опередив Фергюсона

«Манчестер Сити» со счётом 1:0 переиграл «Брентфорд» в матче 7-го тура чемпионата Англии, это 250-я победа тренера Хосепа Гвардиолы в АПЛ. На достижение этого показателя специалисту потребовалось 349 игр, что является рекордом чемпионата Англии. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Манчестера.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'    

Ранее рекорд принадлежал бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону: он достиг 250 побед в АПЛ за 404 матча. На третьем месте находится Арсен Венгер, возглавлявший «Арсенал»: ему потребовалось 423 игры.

Помимо этого, Гвардиоле принадлежит рекордный процент побед в АПЛ (71,6%), на втором месте находится Алекс Фергюсон (65,2%), топ-3 замыкает Антонио Конте, тренировавший «Челси» и «Тоттенхэм» (62,9%).

