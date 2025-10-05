Гвардиола быстрее всех тренеров одержал 250 побед в АПЛ, опередив Фергюсона

«Манчестер Сити» со счётом 1:0 переиграл «Брентфорд» в матче 7-го тура чемпионата Англии, это 250-я победа тренера Хосепа Гвардиолы в АПЛ. На достижение этого показателя специалисту потребовалось 349 игр, что является рекордом чемпионата Англии. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Манчестера.

Ранее рекорд принадлежал бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону: он достиг 250 побед в АПЛ за 404 матча. На третьем месте находится Арсен Венгер, возглавлявший «Арсенал»: ему потребовалось 423 игры.

Помимо этого, Гвардиоле принадлежит рекордный процент побед в АПЛ (71,6%), на втором месте находится Алекс Фергюсон (65,2%), топ-3 замыкает Антонио Конте, тренировавший «Челси» и «Тоттенхэм» (62,9%).