«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в Ла Лиге, оставшись вдесятером на 40-й минуте

Завершился матч 8-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Сельта» и «Атлетико» Мадрид. Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Итоговый результат — 1:1.

На шестой минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Сельты» Карл Старфельт. На 40-й минуте был удалён защитник «Атлетико» Клеман Лангле. Хозяева сравняли счёт усилиями нападающего Яго Аспаса на 68-й минуте.

«Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков за восемь матчей. «Атлетико» находится на пятой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 21 очко.