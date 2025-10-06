«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в Ла Лиге, оставшись вдесятером на 40-й минуте
Поделиться
Завершился матч 8-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Сельта» и «Атлетико» Мадрид. Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Итоговый результат — 1:1.
Испания — Примера . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Старфельт – 6' 1:1 Аспас – 68'
Удаления: нет / Лангле – 40'
На шестой минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Сельты» Карл Старфельт. На 40-й минуте был удалён защитник «Атлетико» Клеман Лангле. Хозяева сравняли счёт усилиями нападающего Яго Аспаса на 68-й минуте.
«Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков за восемь матчей. «Атлетико» находится на пятой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 21 очко.
Комментарии
- 6 октября 2025
-
01:23
-
00:56
-
00:43
-
00:10
-
00:02
- 5 октября 2025
-
23:54
-
23:42
-
23:38
-
23:38
-
23:29
-
23:14
-
23:09
-
22:59
-
22:53
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:24
-
22:23
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:51
-
21:48
-
21:36
-
21:34
-
21:32
-
21:22
-
21:08
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:56