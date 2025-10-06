Скидки
Сельта — Атлетико Мадрид, результат матча 5 октября 2025, счет 1:1, Примера 2025-2026

«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в Ла Лиге, оставшись вдесятером на 40-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Сельта» и «Атлетико» Мадрид. Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Старфельт – 6'     1:1 Аспас – 68'    
Удаления: нет / Лангле – 40'

На шестой минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Сельты» Карл Старфельт. На 40-й минуте был удалён защитник «Атлетико» Клеман Лангле. Хозяева сравняли счёт усилиями нападающего Яго Аспаса на 68-й минуте.

«Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков за восемь матчей. «Атлетико» находится на пятой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», у которого 21 очко.

