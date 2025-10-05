Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» установила рекорд для команд-новичков чемпионата России

«Балтика» установила рекорд для команд-новичков чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Калининградская «Балтика» после победы в матче с махачкалинским «Динамо» (2:0) в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги установила рекорд, пропустив минимальное количество голов за 11 встреч среди клубов, поднявшихся в высший дивизион чемпионата России. По итогам прошедших туров в ворота команды Андрея Талалаева забито всего шесть голов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Хиль – 41'     2:0 Оффор – 90+1'    

Предыдущим достижением среди новичков российского чемпионата были восемь голов, пропущенных «Анжи» в 2000 году, «Химками» в 2007-м и «Ростовом» в 2009 году. Кроме этого, «Балтика» является лучшей по этому показателю среди всех команд РПЛ в текущем сезоне.

После 11 матчей чемпионата России калининградская команда набрала 20 очков и занимает пятое место. Махачкалинский клуб заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.

Материалы по теме
Вот это подарок Талалаеву на день рождения! «Балтика» красиво вернулась в топ-5 РПЛ. Видео
Вот это подарок Талалаеву на день рождения! «Балтика» красиво вернулась в топ-5 РПЛ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android