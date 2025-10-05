«Балтика» установила рекорд для команд-новичков чемпионата России

Калининградская «Балтика» после победы в матче с махачкалинским «Динамо» (2:0) в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги установила рекорд, пропустив минимальное количество голов за 11 встреч среди клубов, поднявшихся в высший дивизион чемпионата России. По итогам прошедших туров в ворота команды Андрея Талалаева забито всего шесть голов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Предыдущим достижением среди новичков российского чемпионата были восемь голов, пропущенных «Анжи» в 2000 году, «Химками» в 2007-м и «Ростовом» в 2009 году. Кроме этого, «Балтика» является лучшей по этому показателю среди всех команд РПЛ в текущем сезоне.

После 11 матчей чемпионата России калининградская команда набрала 20 очков и занимает пятое место. Махачкалинский клуб заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.