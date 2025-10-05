Гол Этана Мбаппе позволил «Лиллю» избежать поражения в матче с «Пари Сен-Жермен»

Окончен матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором играли «Лилль» и «Пари Сен-Жермен». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен (Метц).

Нуну Мендеш вывел парижан вперёд на 66-й минуте, Этан Мбаппе сравнял счёт на 85-й минуте.

После этой игры «Лилль» с 11 очками находится на седьмой строчке турнирной таблицы высшего дивизиона французского первенства, «Пари Сен-Жермен» с 16 очками является лидером чемпионата.

В следующем туре «Лилль» 19 октября сыграет в гостях с «Нантом», «Пари Сен-Жермен» 17 октября примет на своём поле «Страсбург».