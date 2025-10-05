Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лилль — ПСЖ, результат матча 5 октября 2025, счёт 1:1, 7-й тур чемпионата Франции 2025/2026

Гол Этана Мбаппе позволил «Лиллю» избежать поражения в матче с «Пари Сен-Жермен»
Комментарии

Окончен матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором играли «Лилль» и «Пари Сен-Жермен». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен (Метц).

Франция — Лига 1 . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Мендеш – 66'     1:1 Мбаппе – 85'    

Нуну Мендеш вывел парижан вперёд на 66-й минуте, Этан Мбаппе сравнял счёт на 85-й минуте.

После этой игры «Лилль» с 11 очками находится на седьмой строчке турнирной таблицы высшего дивизиона французского первенства, «Пари Сен-Жермен» с 16 очками является лидером чемпионата.

В следующем туре «Лилль» 19 октября сыграет в гостях с «Нантом», «Пари Сен-Жермен» 17 октября примет на своём поле «Страсбург».

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
«Тулуза» вырвала победу в матче Лиги 1 с «Лионом», забив в компенсированное время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android