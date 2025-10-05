Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 5 октября, завершился 7-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 7-го тура французской Лиги 1:

Пятница, 3 октября

«Париж» — «Лорьян» — 2:0.

Суббота, 4 октября

«Метц» — «Марсель» — 0:3;

«Брест» — «Нант» — 0:0;

«Осер» — «Ланс» — 1:2.

Воскресенье, 5 октября

«Лион» — «Тулуза» — 1:2;

«Страсбург» — «Анже» — 5:0;

«Монако» — «Ницца» — 2:2;

«Гавр» — «Ренн» — 2:2;

«Лилль» — «ПСЖ» — 1:1.

По итогам 7-го тура турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ» с 16 очками, по 15 очков у «Марселя», «Страсбурга» и «Лиона». В нижней части таблицы находятся «Осер» (6), «Анже» (5) и «Метц» (2).