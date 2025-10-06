Главный тренер «Интера» Киву прокомментировал победу над «Кремонезе» в 6-м туре Серии А

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался после матча 6-го тура итальянской Серии А, в котором его подопечные разгромили «Кремонезе» со счётом 4:1.

«Я выношу из сегодняшнего дня только положительные эмоции: мы получили удовольствие от игры, были агрессивны, хорошо организованы и хорошо прессинговали. Мы забили благодаря эффективному прессингу. Жаль, что пропустили гол. Я доволен командой; они упорно трудились для достижения наших целей. Нам ещё есть куда расти, но мы должны быть довольны и понимать, как играем. Мы становимся стабильнее и получаем удовольствие от своей игры. Было здорово видеть, как команда играет так хорошо.

Совершенства не существует, и мы к нему не стремимся. Вместо этого мы стремимся делать всё хорошо, получать удовольствие от игры и оказывать давление на соперника. Сегодня мы сделали всё понемногу, но как тренер я всегда должен давать команде обратную связь. Я доволен Бонни: он провёл отличный матч. У нас есть он и Пио, молодые игроки, и вместе с более опытными игроками они вносят большой вклад. Команда довольна своей игрой. Думфрис имеет право расстраиваться после замены: когда игрок покидает поле, эта эмоция логична, потому что это означает, что ему не всё равно. Дензел отличный парень, и он мне ничего не сказал. Он невероятно важный игрок для нас, и я доволен его успехами», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

«Интер» довёл количество набранных в сезоне очков до 12 и расположился на пятом месте в таблице Серии А. «Кремонезе» с девятью очками в шести встречах занимает восьмую строчку.