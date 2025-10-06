Франция разгромила Новую Каледонию на молодёжном ЧМ и вышла в 1/8 финала с третьего места
Поделиться
Завершился матч 3-го тура молодёжного чемпионата мира U20, в котором встречались сборные Новой Каледонии и Франции. Команды играли на стадионе «Фискаль де Талька» в Тальке (Чили). Сборная Франции одержала победу со счётом 6:0.
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Новая Каледония U20
Окончен
0 : 6
Франция U20
0:1 Le Borgne – 11' 0:2 Мишаль – 55' 0:3 Le Borgne – 82' 0:4 Мишаль – 84' 0:5 Бернардо – 90+1' 0:6 Le Borgne – 90+3'
В составе сборной Франции отличились Андреа Ле Борнье (трижды), Люка Мишаль (дважды) и Габен Бернардо.
Новая Каледония заняла четвёртое место в группе Е. Команда не набрала ни одного очка за три матча. Франция стала третьей, заработав шесть очков. По шесть очков набрали сборные Южной Африки и США. В параллельном матче африканцы обыграли американцев со счётом 2:1. В плей-офф, кроме двух первых команд из каждой группы, выйдут ещё и четыре лучших среди занявших третьи места.
Комментарии
- 6 октября 2025
-
01:23
-
00:56
-
00:43
-
00:10
-
00:02
- 5 октября 2025
-
23:54
-
23:42
-
23:38
-
23:38
-
23:29
-
23:14
-
23:09
-
22:59
-
22:53
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:24
-
22:23
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:51
-
21:48
-
21:36
-
21:34
-
21:32
-
21:22
-
21:08
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:56