Франция разгромила Новую Каледонию на молодёжном ЧМ и вышла в 1/8 финала с третьего места

Завершился матч 3-го тура молодёжного чемпионата мира U20, в котором встречались сборные Новой Каледонии и Франции. Команды играли на стадионе «Фискаль де Талька» в Тальке (Чили). Сборная Франции одержала победу со счётом 6:0.

В составе сборной Франции отличились Андреа Ле Борнье (трижды), Люка Мишаль (дважды) и Габен Бернардо.

Новая Каледония заняла четвёртое место в группе Е. Команда не набрала ни одного очка за три матча. Франция стала третьей, заработав шесть очков. По шесть очков набрали сборные Южной Африки и США. В параллельном матче африканцы обыграли американцев со счётом 2:1. В плей-офф, кроме двух первых команд из каждой группы, выйдут ещё и четыре лучших среди занявших третьи места.