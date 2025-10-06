Скидки
Франция разгромила Новую Каледонию на молодёжном ЧМ и вышла в 1/8 финала с третьего места

Завершился матч 3-го тура молодёжного чемпионата мира U20, в котором встречались сборные Новой Каледонии и Франции. Команды играли на стадионе «Фискаль де Талька» в Тальке (Чили). Сборная Франции одержала победу со счётом 6:0.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Новая Каледония U20
Окончен
0 : 6
Франция U20
0:1 Le Borgne – 11'     0:2 Мишаль – 55'     0:3 Le Borgne – 82'     0:4 Мишаль – 84'     0:5 Бернардо – 90+1'     0:6 Le Borgne – 90+3'    

В составе сборной Франции отличились Андреа Ле Борнье (трижды), Люка Мишаль (дважды) и Габен Бернардо.

Новая Каледония заняла четвёртое место в группе Е. Команда не набрала ни одного очка за три матча. Франция стала третьей, заработав шесть очков. По шесть очков набрали сборные Южной Африки и США. В параллельном матче африканцы обыграли американцев со счётом 2:1. В плей-офф, кроме двух первых команд из каждой группы, выйдут ещё и четыре лучших среди занявших третьи места.

