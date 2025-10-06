Расселл Мартин уволен с поста главного тренера «Рейнджерс»

«Рейнджерс» на официальном сайте объявил об уходе Расселла Мартина с поста главного тренера команды.

Специалист работал в клубе с июня 2025 года, причиной ухода из команды стали неубедительные результаты в нынешнем сезоне, тренерский штаб специалиста также покидает «джерс».

К этому моменту «Рейнджерс» находится на восьмом месте в турнирной таблице шотландского Премьершипа с восемью очками и отрицательной разницей мячей. В семи матчах текущей кампании «джерс» одержали лишь одну победу, пять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Последним матчем для Мартина во главе этой команды стала игра с «Фалкирком» (1:1), который по итогам прошлого сезона вышел в элитный дивизион впервые с сезона-2009/2010. В Лиге чемпионов «Рейнджерс» оступился в раунде плей-офф, уступив «Брюгге» с общим счётом 1:9. В Лиге Европы команда на старте общего этапа потерпела два поражения — от «Генка» (0:1) и от «Штурма» (1:2).