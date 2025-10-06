Марцел Личка: я — осёл номер один, худший тренер чемпионата Турции

Экс-тренер «Динамо» Марцел Личка, который возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк», после поражения в матче с «Газиантепом» (0:2) высказался о своей работе в Турции.

Наша проблема — это отсутствие голов. Мы это признаём, но пропускаем мы просто детские мячи. Сегодня снова пропустили именно такие. Перед началом второго тайма мы разобрали моменты из первой половины, но затем получили голы ровно из тех же ситуаций, что я показывал. Оба пропущенных мяча были абсолютно одинаковыми. На уровне Суперлиги такие ошибки недопустимы, а мы их повторяем снова и снова. Мы говорим об этом, анализируем, стараюсь помочь игрокам, но они не понимают. Что я ещё могу сделать? После матча с «Самсунспором» уже две недели мы работаем над обороной. Всё время тренируем похожие вещи. Я трачу на это свою жизнь и время. Честно говоря, мы повторяем эти ошибки как ослы. И я — осёл номер один. Вся ответственность лежит на мне. Мы сыграли восемь матчей, выиграли лишь один и пока не соответствуем уровню Суперлиги. Чтобы выбраться из этого положения, нужно работать. Если человек действительно хочет трудиться, он может всё исправить. Но после сегодняшних двух голов я не вижу прогресса.

Моя карьера зависит от результатов команды, а сейчас они ужасны. Мы — худшая команда лиги. И я — худший тренер чемпионата. В данный момент я не могу сказать о себе ничего позитивного. Здесь всё зависит от результатов: если они хорошие — ты герой, если плохие — на тебя никто не посмотрит. Поэтому нужно работать. Я должен тратить ещё больше времени на видеоанализ, как и раньше — отдавать этому жизнь. Моё дело — обучать игроков тому, что они обязаны знать. Это моя работа. Всё, что я могу, — это помогать ребятам», — приводит слова Лички Hurriyet.

На данный момент «Фатих Карагюмрюк» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Турции.