ЦСКА показал победную раздевалку после матча со «Спартаком» в РПЛ
ЦСКА показал, что происходило в раздевалке команды после победы в матче 11-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой красно-синих со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Мы выиграли это дерби, я вам с удовольствием дам два дня выходных», — сказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в раздевалке команды.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.
Отметим, ЦСКА вёл к 18-й минуте матче со счётом 3:0.
После 11 туров ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 24 очка. «Спартак», в свою очередь, располагается на шестом месте, набрав 18 очков.
В следующем туре ЦСКА встретится с «Локомотивом», а «Спартак» сыграет с «Ростовом».
