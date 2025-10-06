ЦСКА показал победную раздевалку после матча со «Спартаком» в РПЛ

ЦСКА показал, что происходило в раздевалке команды после победы в матче 11-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой красно-синих со счётом 3:2.

«Мы выиграли это дерби, я вам с удовольствием дам два дня выходных», — сказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в раздевалке команды.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Отметим, ЦСКА вёл к 18-й минуте матче со счётом 3:0.

После 11 туров ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 24 очка. «Спартак», в свою очередь, располагается на шестом месте, набрав 18 очков.

В следующем туре ЦСКА встретится с «Локомотивом», а «Спартак» сыграет с «Ростовом».