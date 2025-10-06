Скидки
Гвардиола пригласил Фергюсона и Венгера на ужин после достижения 250 побед в АПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал собственное историческое достижение 250 побед в английской Премьер-Лиги. Произошло это в матче 7-го тура чемпионата Англии, где «горожане» с минимальным счётом одолели «Брентфорд» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'    

«Спасибо большое, это значит для меня много, иначе нельзя было бы добиться таких наград. Для меня большая честь быть наравне с сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером. Я приглашу их на хороший ужин. Может, и не в Манчестере – а в более солнечном месте. Нет, давайте всё-таки сделаем это в Манчестере.

Это честь и удовольствие быть частью того, что записано в истории Премьер-лиги, но, конечно, я благодарю клуб, игроков и весь персонал, с которыми я работал, потому что было много игр, и мы сделали это быстрее, лучше и я действительно очень доволен. Давайте добьёмся ещё 250 побед», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Отметим, на достижение 250 побед испанскому специалисту потребовалось 349 игр, что является рекордом чемпионата Англии. Ранее рекорд принадлежал бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону: он достиг 250 побед в АПЛ за 404 матча. На третьем месте находится Арсен Венгер, возглавлявший «Арсенал»: ему потребовалось 423 игры.

Комментарии
