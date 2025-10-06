«Совсем не тянет!» Губерниев назвал, кого надо поменять «Спартаку» после поражения от ЦСКА

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 11-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком.
«Отличное дерби! Вот только! «Спартаку» надо менять тренера. Выходить и делать по ходу каждого матча работу над ошибками — это странно. И выбор игроков порой шокирует. «Спартаку» надо менять вратаря. Ну, совсем не тянет! Схему нельзя менять каждые 10 минут. Ну см. про тренера.
ЦСКА надо бы научиться играть два тайма. И что-то надо делать с физикой. Ну и смотреть, что там в итоге с Акинфеевым!» — написал Губерниев на личной странице в своём телеграм-канале.
После 11 туров ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 24 очка. «Спартак», в свою очередь, располагается на шестом месте, набрав 18 очков.
