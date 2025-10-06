Григорян обвинил Станковича из-за 0:3 «Спартака» в первые 20 минут дерби с ЦСКА
Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями об игре 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которой в московском дерби ЦСКА одолел «Спартак» со счётом 3:2. После 18 минут встречи счёт был 3:0 в пользу армейцев.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Если коротко, то это было безобразное вхождение «Спартака» в матч, и я думаю, по вине Станковича. И очень качественный второй тайм. Со стороны ЦСКА была обычная игра, в лучшем виде. В лучшей версии себя в первом тайме и осторожная попытка сохранить счет во втором», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.
