Григорян обвинил Станковича из-за 0:3 «Спартака» в первые 20 минут дерби с ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями об игре 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которой в московском дерби ЦСКА одолел «Спартак» со счётом 3:2. После 18 минут встречи счёт был 3:0 в пользу армейцев.

«Если коротко, то это было безобразное вхождение «Спартака» в матч, и я думаю, по вине Станковича. И очень качественный второй тайм. Со стороны ЦСКА была обычная игра, в лучшем виде. В лучшей версии себя в первом тайме и осторожная попытка сохранить счет во втором», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.