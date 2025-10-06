Гвардиола высказался об игре Доннаруммы в матче АПЛ с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре голкипера «горожан» Джанлуиджи Доннаруммы в матче 7-го тура английской Премьер-Лиги с «Брентфордом» (1:0). Данная игра стала второй в АПЛ, в которой итальянец сохранил ворота в неприкосновенности.

«Он играет на высоком уровне с самого детства — ему было 17, когда он впервые сыграл за сборную. Сейчас ему 26, и он выглядит так, будто играет уже целую вечность. Его собранность и присутствие — вратари в больших клубах должны спасать несколько моментов, когда команда играет хорошо.

Как правило, в матчах с хорошими клубами ты мало пропускаешь, но в этой игре ему нужно было сохранить ворота в неприкосновенности, и сегодня Джиджи это сделал. В одном моменте мы допустили ошибку, и это была ситуация один на один против команды, играющей длинными передачами и аутами… Джиджи был на месте и очень помог нам», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Доннарумма перешёл в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» в минувшее трансферное окно. Всего за это время в его активе шесть матчей во всех турнирах: четыре пропущенных мяча и три встречи «на ноль».